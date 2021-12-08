В Україні суттєво потеплішає: синоптики назвали дату

У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погод в Україні 9-го та 10 грудня.

Найближчої ночі, з 8 на 9 грудня, в Україні синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Проте вже у п'ятницю, 10 грудня, суттєво потеплішає на всій території країни.

Про це інформує Укргідрометцентр.

"Найближчої ночі в Україні все ще очікуємо на дощі та мокрий сніг, внаслідок впливу циклону, але в денні години вже буде переважати хмарна погода без істотних опадів", — йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що у північних, Вінницькій та Черкаській областях ще зберігатиметься таке небезпечне явище як ожеледь. Водіїв та пішоходів 8-го та 9 грудня просять бути особливо обережними, адже к багатьох регіонах очікується ожеледиця.

Температура повітря 9 грудня ще суттєво не зміниться, але вже у п'ятницю, 10 грудня суттєво потеплішає на всій теритоії України.

Цієї ночі в Україні, крім Заходу і Сходу, невеликий дощ. На півночі — з мокрим снігом. Завтра вдень без істотних опадів.

В Україні місцями туман; у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі сягатиме 7-12° морозу, вдень — 1-6° морозу, на Закарпатті — 0-5° тепла.

У північних регіонах та Вінницькій області — вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території країни протягом наступної доби 1-6° тепла.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у Карпатах випало майже пів метра снігу, оголошено штормове попередження.

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