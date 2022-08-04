В Украине с сентября стартует приватизация — Шмигаль

Совет принял соответствующее законодательство.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Интерфакс-Украина.

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"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, правительство разработало все подзаконные нормативные акты. Должен сделать этот процесс максимально быстрым", — сообщил Шмигаль во время селекторного совещания с руководителями областей.

Также он добавил, что государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения справедливой ценой и начать работу", — добавил он.

По словам Шмыгаля, в Министерстве экономики уже сообщили, что в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов.

Напомним, что программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан.

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