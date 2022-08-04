В Україні з вересня стартує приватизація - Шмигаль

Рада ухвалила відповідне законодавство.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

Також читайте ЄС надав Україні один млрд євро виняткової макрофінансової допомоги - Шмигаль

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство, уряд розробив усі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - повідомив Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей.

Також він додав, що держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - додав він.

За словами Шмигаля, у Міністерстві економіки вже повідомили, що на початку вересня будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів.

Нагадаємо, що програма "Доступна іпотека" запрацює від 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян.

Читайте також: