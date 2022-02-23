В Украине сформирован достаточный запас крови и ее компонентов – МОЗ

Ляшко призвал украинцев сдавать кровь.

В системе здравоохранения сформирован достаточный запас крови и ее компонентов, а также лекарственных средств.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"О крови и ее компонентах, а также лекарственных средствах. В системе здравоохранения их достаточно, формируются запасы, сформированные запасы, поэтому можем сказать, что все хорошо. Но я хотел бы обратиться ко всем, потому что у нас донорство не так развито и не так популярно, как в странах ЕС. Поэтому призываю всех, независимо от происходящего популяризировать донорство, сдавать кровь. Сдача крови — это наш социальный вклад в развитие нашей страны, независимо от того, какая ситуация вокруг", — сказал Ляшко.