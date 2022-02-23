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В Україні сформований достатній запас крові та ії компонентів – МОЗ

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В Україні сформований достатній запас крові та ії компонентів – МОЗ

УНІАН

Ляшко закликав українців здавати кров.

У системі охорони здоров'я сформований достатній запас крові та ії компонентів, а також лікарських засобів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо крові та її компонентів, а також лікарських засобів. У системі охорони здоров'я їх достатньо, формуються запаси, сформовані запаси, тому можемо сказати, що все добре. Але я хотів би звернутися до всіх, бо у нас донорство не так розвинуто і не так популярно, як в країнах ЄС. Тому закликаю всіх, незалежно від того, що відбувається, промотувати донорство, здавати кров. Здача крові - це наш соціальний внесок в розвиток нашої країни, незалежно від того, яка ситуація навкруги", - сказав Ляшко.

Нагадаємо:

У разі оголошення воєнного стану частину українських медиків буде мобілізовано до війська. Наразі ж медичні заклади працюють в звичайному режимі. Як запевняє очільник МОЗ Віктор Ляшко, система охорони здоров'я має достатньо ресурсу, щоб упоратися з потоком хворих.  

У разі воєнного стану частину медиків буде мобілізовано | Новини України

У разі воєнного стану частину медиків буде мобілізовано | Новини України

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