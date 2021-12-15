В Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды: что ожидается

Из-за тумана видимость на дороге будет 200-500 метров
В Украине синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Прогнозируется туман и гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Туман и гололедица ожидаются 16 декабря вечером и утром. Сложные погодные условия будут в западных и восточных областях. Видимость на дороге составит 200-500 метров. На западе страны на дорогах гололедица. Уровень опасности первый.
Напомним, что в четверг Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo. В большинстве регионов будет дождливая погода, в Карпатах выпадет снег.
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