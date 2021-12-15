В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що очікується

Через туман видимість на дорозі буде 200-500 метрів
В Україні синоптики попередили про погіршення кліматичних умов. Прогнозується туман та ожеледь.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Туман і ожеледиця очікується 16 грудня ввечері та вранці. Складні погодні умови будуть у західних та східних областях. Видимість на дорозі там буде 200-500 метрів. На заході країни на дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки перший.
Нагадаємо, що у четвер Україну перетинатиме атмосферний фронт циклону Matteo. У більшості регіонів буде дощова погода, в Карпатах ітиме сніг.
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