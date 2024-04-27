В Украине температура воздуха поднимется до +25: где и когда будет теплее всего

В Украину идет антициклон, который обеспечит в большинстве регионов теплую весеннюю погоду без осадков.

Об этом "Фактам ICTV" сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшее время температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 °C, а на юго-востоке и до +25 °C.

"Украинцев ожидает приятная, комфортная и достаточно стабильная в большинстве регионов погода. В отдельные дни недели ожидаем локальные небольшие дожди на юго-востоке, но к следующим выходным будет весенняя, комфортная, спокойная погода", — сказала она.

Прогноз погоды на 28-29 апреля

По всей стране ожидается переменная облачность. Без осадков, только в юго-восточной части Украины и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +4-9 °C, на юге и востоке страны +8-13 °C, в Приазовье до +16 °C, днем +17-22 °C.

28 апреля в восточных областях до +25 °C, а 29 апреля на Закарпатье до +25 °C.

Прогноз погоды на 30 апреля – 1 мая

В восточных и юго-восточных областях ожидается кратковременный дождь, местами грозы.

Температура ночью +6-12°C, на юге и востоке страны до +15°C; днем +18-24°C, 30 апреля в восточных и юго-восточных областях +13-19°C.

Преимущественно без осадков, 4 и 5 мая днем в Украине, а 6 мая в западных областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью +9-15°C, 6 мая на востоке страны +3-9°C; днем +19-25°C, 3-5 мая в восточных, а 6 мая и в юго-восточных областях температура +15-21°C.

Напомним, что в конце марта и до середины апреля в Украине была аномально теплая погода. Жара была связана с мощным выносом субтропического воздуха. Она сопровождалась также пылью, которая к нам поступила из Сахары. Что-то подобное зафиксировали только в третий раз за последние 100 лет.

Читайте также: