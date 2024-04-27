В Україні температура повітря підніметься до +25: де та коли буде найтепліше

До України йде антициклон, який забезпечить у більшості регіонів теплу весняну погоду без опадів.

Про це "Фактам ICTV" повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

За її словами, найближчим часом температура повітря коливатиметься від +18 °C до +23 °C, а на південному сході й до +25 °C.

"Українців очікує приємна, комфортна й доволі стабільна в більшості регіонів погода. В окремі дні тижня очікуємо локальні невеликі дощі на південному сході, але до наступних вихідних матимемо весняну, комфортну, спокійну погоду", - сказала вона.

Прогноз погоди на 28-29 квітня

По всій країні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в південно-східній частині України та в східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +4-9 °C, на півдні та сході країни +8-13 °C, у Приазов’ї до +16 °C, вдень +17-22 °C.

28 квітня в східних областях до + 25 °C, а 29 квітня на Закарпатті до 25 °C.

Прогноз погоди на 30 квітня – 1 травня

У східних та південно-східних областях очікується невеликий короткочасний дощ, місцями грози.

Температура вночі +6-12°C, на півдні та сході країни до +15 °C; вдень +18-24°C, 30 квітня в східних та південно-східних областях +13-19°C.

Переважно без опадів, лише 4 та 5 травня вдень в Україні, а 6 травня в західних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі +9-15°C, 6 травня на сході країни +3-9°C; вдень +19-25°C, 3-5 травня в східних, а 6 травня і в південно-східних областях температура +15-21°C.

Нагадаємо, що наприкінці березня і аж до середини квітня в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також пилом, який до нас надійшов із Сахари. Щось подібне зафіксували лише втретє за останні 100 років.

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