В Украину идет новая волна похолодания: точная дата и чего ждать от погоды сегодня
Сегодня в ряде областей станет холоднее, а также пройдут дожди.
Сегодня, 3 апреля, в Украине облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
«Помимо большинства западных областей, пройдет небольшой дождь. Днем в центральных областях местами грозы. Утром в большинстве центральных и южных областей местами туман», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +13…18°С.
Погода в Киеве и области
В Киеве облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области +13…18°С. В столице днем +16…18°С.
Новая волна похолодания в Украине
В следующий вторник-среду в Украину зайдет новая воздушная масса — холодная.
По данным синоптика Наталки Диденко, 7-8 апреля температура воздуха снизится постепенно до дневных +4+9 градусов, а ночью появятся даже небольшие «минусы».
Ранее синоптики сообщили, что придет новый циклон, то есть в Украине снова будет дождь. На этот раз более ощутимы дожди будут уже на юге.
Ночи в это время станут немного свежее — в пределах +3…+8 градусов, а дневная температура будет оставаться примерно на том же уровне. Однако в Карпатах будет до нуля градусов ночью, а днем не выше +8.
В Киеве и области в ближайшие дни будет облачно, местами ожидается небольшой дождь. Температура будет колебаться ночью в пределах +5…+10 градусов, а днем +13…+18. Постепенно солнце в регионе станет все больше.
На выходных в столице и области будет сухо и солнечно, а вот ночью немного холоднее: +2…+7 по области и не выше +5 по Киеву.