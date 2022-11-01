В Украину идут дожди и похолодание: когда ждать

В Украину идет похолодание и осадки.

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели — похолодает", — сообщает Диденко.

Следует отметить, что накануне она отмечала, что сухая и солнечная погода продержится в Украине 1-2 ноября, а 3 ноября ожидаются дожди.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега. Соглашается с коллегой и народный синоптик Владимир Деркач, прогнозирующий со середины ноября мороз и даже снег.

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