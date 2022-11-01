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До України йдуть дощі та похолодання: коли очікувати

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До України йдуть дощі та похолодання: коли очікувати

Фото: pixabay.com

Дощі накриють країну від 3 листопада.

До України йде похолодання та опади.

Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталія Діденко.

"У четвер в Україні дощів побільшає, у другій половині тижня - похолоднішає", - повідомляє Діденко.

Варто зазначити, що напередодні вона зазначала, що суха та сонячна погода протримається Україні 1-2 листопада, а 3 листопада очікуються дощі. 

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу. Погоджується з колегою і народний синоптик Володимир Деркач, який прогнозує від середини листопада мороз і навіть сніг.

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