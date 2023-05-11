В Украину постепенно возвращается тепло: прогноз погоды на 12 мая

Практически по всей Украине в пятницу, 12 мая, будет сухо. Днем температура воздуха немного повысится, а ночные заморозки отступят.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Но на северо-востоке страны днем будет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 2-7 тепла. На Закарпатье и побережье морей будет немного теплее – до +10°. Днем в Украине столбики термометров будут показывать от +15 до +20. На высокогорье Карпат ночью прогнозируют 0-5 градусов тепла, а днем — 7-12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В регионе 12 мая переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Кроме того, с 12 по 14 мая по Киевской области и столице синоптики сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В области температура воздуха ночью будет 2-7° тепла, а днем воздух прогреется до +15-20°. В Киеве ночью обещают 5-7 градусов тепла, а днем температура поднимется до +20 градусов.

Прогноз погоды в мае

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Вячеслав Билык сообщил, что в ближайшие две недели мая заморозки исчезнут, а дождется по всей территории от 17 мая.

"С 15-17 мая в Украине воцарится летняя дождливая погода. Температура воздуха каждый день будет понемногу подниматься. Сейчас она в пределах 12-17 градусов тепла, а на следующей неделе будет 20-25 градусов тепла", — рассказал Билык.

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