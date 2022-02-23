В Украину прилетел еще один самолет с оружием от Канады

В Украину прилетел еще один самолет с оружием от Канады

Министр обороны Канады Анита Ананд заверила, что страна и дальше будет поддерживать Украину.

В Украину прибыла вторая партия военной поддержки от Канады. Самолет доставил очередную партию летального оружия.

Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

"Сегодня наш ForcesCanada осуществил вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России совершенно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", — заявила она.

Напомним, Канада ввела санкции против России из-за признания "независимости" так называемых "ЛДНР".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Канада отправит в Европу около полутысячи военных.