До України прилетів ще один літак зі зброєю від Канади

До України прилетів ще один літак зі зброєю від Канади

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд запевнила, що країна й надалі підтримуватиме Україну.

До України прибула друга партія військової підтримки від Канади. Літак доставив чергову партію летальної зброї.

Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

"Сьогодні наш ForcesCanada здійснив другу доставку летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - заявила міністерка.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти Росії через визнання "незалежності" так званих "ЛДНР".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що Канада відправить до Європи майже пів тисячі військових.