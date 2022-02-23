Канада запровадила пакет санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження

Канада запровадила пакет санкцій проти РФ: хто потрапив під обмеження

Санкції залишатимуться чинними, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.

Канада озвучила інформацію про новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням нею "незалежності" так званих "ЛДНР".

Про це на пресконференції оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“У погодженні із союзниками та державами-однодумцями Канада оголошує про перший раунд економічних санкцій. Ми заборонимо канадцям мати будь-які фінансові відносини з так званими “ДНР” та “ЛНР”. Ми накладемо санкції на членів російського парламенту, які проголосували за незаконне рішення про визнання незалежності цих так званих "республік". Ми заборонимо канадцям брати участь у придбанні російського суверенного боргу та накладемо додаткові санкції на два підтримувані державою російські банки, припинивши будь-які фінансові зносини із ними”, - зауважив Трюдо.

Також читайте Блінкен пообіцяв нові санкції від США, якщо РФ ескалує свою агресію проти України

Він підкреслив, що санкції залишатимуться чинними, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

Читайте також:

Джо Байден записав відеозвернення, у якому оголосив про санкції проти Росії