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Планів евакуювати Маріуполь чи Харків немає — Кулеба

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Планів евакуювати Маріуполь чи Харків немає — Кулеба

Associated Press

В українських дипломатів є два плани.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має два плани на випадок подальшої агресії Росії.

Про це він заявив на брифінгу за результатами переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, — пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема використати всі інструменти дипломатії, щоб стримати Росію та запобігти подальшій ескалації або боротися за кожен сантиметр своєї землі.

Щодо наших планів евакуювати Маріуполь чи Харків. Ні, у нас немає таких планів. сантиметр нашої землі, кожне місто та кожне село. Боротися, доки ми не переможемо", — резюмував Кулеба.

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