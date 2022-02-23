Планов эвакуировать Мариуполь или Харьков нет - Кулеба

В украинских дипломатов есть два плана.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России.
Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, - пишет "Интерфакс-Украина".
В частности использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию или бороться за каждый сантиметр своей земли.
"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - резюмировал Кулеба.
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