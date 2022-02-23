Канада ввела пакет санкций против РФ: кто попал под ограничения

Канада ввела пакет санкций против РФ: кто попал под ограничения

Санкции будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Канада озвучила информацию о новом пакете санкций против России в связи с признанием ею "независимости" так называемых "ЛДНР".

Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, — пишет Укринформ.

“В согласовании с союзниками и государствами-единомышленниками Канада объявляет о первом раунде экономических санкций. Мы запретим канадцам иметь какие-либо финансовые отношения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Мы наложим санкции на членов российского парламента, проголосовавших за незаконное решение о признании независимости этих так называемых "республик". Мы запретим канадцам участвовать в приобретении российского суверенного долга и наложим дополнительные санкции на два поддерживаемых государством российских банка, прекратив любые финансовые сношения с ними”, — отметил Трюдо.

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Он подчеркнул, что санкции будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенный и "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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