В Украину пришло бабье лето вместе с первыми заморозками

Существенное похолодание ожидается в течение двух ночей подряд.

В Украину вместе с антициклоном пришло первое этой осенью бабье лето — холодные ночи, солнце днем, безветренно и летающая паутина.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В понедельник, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха. Хотелось бы выше, но осень взялась за выполнение своих обязанностей крепко. Уже минувшей ночью градусы, как котята к маме-кошке, жались к нулю. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. Традиционно более защищены от холода регионы — Закарпатье и Юг Украины — уйдут от заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 градуса", — рассказала Наталья Диденко.

В Киеве новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды. Ночью ожидается 3-6 градусов тепла. В окрестностях столицы при прояснениях будут возникать заморозки на почве, а если же небо будет облачным, то заморозки маловероятны. Днем в Киеве потеплеет +13...+15 градусов.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное. Встречаем солнечный антициклон, подставляем носы теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам. Бабье лето пришло!", — отметила синоптик.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в Украину надвигаются первые заморозки. Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы ожидается понижение температуры до 0-3 градусов.

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