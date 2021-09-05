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До України прийшло бабине літо разом із першими заморозками

До України прийшло бабине літо разом із першими заморозками

УНІАН

Суттєве похолодання очікується протягом двох ночей поспіль.

До України разом з антициклоном прийшло перше цієї осені бабине літо – холодні ночі, сонце вдень, безвітряно та павутина, що літає.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

У понеділок, 6 вересня, в Україні повсюди переважатиме суха погода.

"Температура повітря. Хотілося б вище, але осінь взялася за виконання своїх обов’язків міцно. Вже минулої ночі градуси, як кошенята до мами-кішки, тулилися до нуля. Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1…+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси. Традиційно більш захищені від холоду регіони - Закарпаття та Південь України - уникнуть заморозків. Протягом дня температура повітря підніметься до +13…+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18…+23 градуси", - розповіла Наталія Діденко.

У Києві новий тиждень розпочнеться із сухої та сонячної погоди. Уночі очікується 3-6 градусів тепла. На околицях столиці при проясненнях виникатимуть заморозки на ґрунті, а якщо ж небо буде хмарним, то заморозки малоймовірні. Удень у Києві потепліє +13…+15 градусів.

"Надалі в Києві та в більшості областей України "бабине" сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме. Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого немає індивідуального опалення, лише централізоване. Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям. Бабине літо прийшло!", - зазначила синоптикиня.

В Укргідрометцентрі попереджають, що до України насуваються перші заморозки. Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту очікується зниження температури до 0-3 градусів.

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