В "Укрэнерго" рассказали, когда 21 августа будут отключать свет

21 августа по указанию "Укрэнерго" будут применены графики отключений электроэнергии с 16:00 до 24:00.

Потребление электроэнергии растет. 21 августа оно стало на 1,1% больше, чем днем ранее. Чтобы справиться с ситуацией, с 16:00 до 24:00 во всех регионах будет ограничено использование электроэнергии, пока не станет прохладнее.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

21 августа планировалось две очереди отключений электроэнергии: с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00. Ограничения касаются всех потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, имплементирующих более 80% электроэнергии.

"Графики отключений в каждом регионе устанавливают облэнерго. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что за сутки импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы составил 19 988 МВт-час с максимальной мощностью до 1212 МВт в отдельные часы. Экспорт электроэнергии сейчас не производится и не планируется.

Из-за боевых действий и по другим причинам обесточено 520 населенных пунктов. В частности, из-за непогоды утром остаются без электричества 24 пункта в Тернопольской области. Также обесточены населённые пункты в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Технические проблемы привели к отключениям в Днепропетровской, Черниговской и Житомирской областях.

Напомним, в "Укрэнерго" ответили, хватит ли Украине электроэнергии осенью и зимой.

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