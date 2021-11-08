В Винницкой области разоблачили "фабрику" суррогатного материнства

За фиктивные услуги злоумышленники получали от клиентов вознаграждение от 30 до 50 тысяч долларов США.

В Винницкой области объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах двум участникам преступной группы, которые под предлогом предоставления услуг вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства присваивали средства граждан, преимущественно иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

За фиктивные услуги злоумышленники получали от клиентов вознаграждение от 30 до 50 тысяч долларов США. По оперативной информации, от их мошеннических действий пострадали около 50 человек.

Также читайте Суррогатное материнство: в Украине создадут межведомственную рабочую группу для устранения правовых коллизий

Организатором схемы был 35-летний виннитчанин, ранее судимый за совершение корыстных преступлений. Вместе с подельниками он зарегистрировал фиктивные клиники по оказанию платных услуг по использованию вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства.

Для поиска клиентов злоумышленники разместили рекламную информацию в Интернете без лицензии на такой вид деятельности.

Мошенники также предлагали услуги, предоставлявшие право участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака, внесение заведомо недостоверных сведений в медицинские документы, поиск суррогатных матерей. После полного расчета или получения большей части средств за услуги злоумышленники прекращали общение с клиентами.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2019 и 2020 годах заключил договоры на предоставление таких услуг с гражданином Китайской Народной Республики и супругами киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более двух миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты фиктивные свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины, договоры о предоставлении посреднических услуг, нотариальные доверенности, медицинская документация, "черная" бухгалтерия, печати, банковские карточки, на счета которых потерпевшие переводили деньги, иностранная валюту в больших размерах .

Организатору фиктивной "фабрики" суррогатного материнства и его 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В их действиях также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

“35-летнему злоумышленнику на время досудебного расследования суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест, а его сообщнице – ночной домашний арест. За такие преступления подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – сообщили в полиции.

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал из-за того, что киевская клиника суррогатного материнства опубликовала видео, где показала, что 46 детей, рожденных суррогатными матерями, находятся в гостинице, где ждут своих родителей.

Читайте также:

Что сделали украинские чиновники для решения проблем "суррогатной индустрии"

$70 тысяч за ребенка: в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку