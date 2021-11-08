США предъявят обвинение 22-летнему украинцу, подозреваемому в кибератаке

Парня задержали в Польше и он ожидает решения об экстрадиции в США.

В Соединенных Штатах выдвинут обвинение гражданину Украины Ярославу Васинскому, подозреваемому в организации кибератаки и вымогательстве денег.

Об этом информирует CNN.

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США подозревают украинца Ярослава Васинского и гражданина России Евгения Полянина в причастности к хакерской атаке с использованием программы-вымогателя REvil, которая состоялась в июле этого года. Взлом обошелся американским фирмам в миллионы долларов. Отмечается, что Васинский совершил атаку программного обеспечения-вымогателя на компанию Kaseya, базирующуюся во Флориде, заразившую до 1500 компаний во всем мире.

Васинского и Полянина обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В рамках расследования власти изъяли, по меньшей мере, 6 миллионов долларов, предположительно связанных с выкупом, полученным Поляниным от компаний, подвергшихся кибератакам.

22-летний Ярослав Васинский был задержан в Польше. В настоящее время рассматривается вопрос об его экстрадиции в США. 28-летний россиянин Евгений Полянин остается на свободе.

Напомним, что в июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одного из крупнейших в мире мясоперерабатывающих предприятий JBS.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов или будет еще хуже".

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