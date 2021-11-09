В Закарпатье для ежей обустроили пешеходный переход

В Закарпатье для ежей обустроили пешеходный переход

По последним данным, в курорте "Воеводино" в последнее время животных стало больше.

В Закарпатской области ежей признали полноценными участниками дорожного движения. Ради них в одном из курортных городков обустроили пешеходный переход.

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Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

В Закарпатской области администрация курорта "Воеводино" рещила урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами. В этом году популяция животных значительно увеличилась, поэтому они стали чаще попадать под колеса автомобилей.

Для безопасности ежей решили обустроить пешеходный переход на дороге.

Напомним, что в Киевской области местные жители и спасатели помогли аисту починить разрушенное гнездо.

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