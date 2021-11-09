В Киеве неуправляемый КамАЗ влетел в многоэтажку

Грузовик покатился, поскольку водитель забыл его поставить на ручной тормоз.
Неуправляемый КамАЗ ночью в Киеве влетел в многоэтажку.
Об этом сообщает "ТСН. Ранок" за 9 ноября.
Момент аварии сняли люди, которые именно проезжали мимо.
На видео видно, как КамАЗ без водителя съезжает с обочины назад. По дороге задевает запаркованные "Жигули". Далее врезается в стену многоэтажки. И только после этого останавливается.
Предварительно никто не пострадал.
В соцсетях пишут, что водитель оставил машину на обочине, а сам в это время пошел в магазин. КамАЗ покатился, поскольку водитель забыл его поставить на ручной тормоз.
Напомним, в Киеве произошла двойная авария: между автомобилями зажало полицейского.
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