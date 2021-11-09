В Киеве неуправляемый КамАЗ влетел в многоэтажку

Грузовик покатился, поскольку водитель забыл его поставить на ручной тормоз.

Неуправляемый КамАЗ ночью в Киеве влетел в многоэтажку.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок" за 9 ноября.

Момент аварии сняли люди, которые именно проезжали мимо.

На видео видно, как КамАЗ без водителя съезжает с обочины назад. По дороге задевает запаркованные "Жигули". Далее врезается в стену многоэтажки. И только после этого останавливается.

Предварительно никто не пострадал.

В соцсетях пишут, что водитель оставил машину на обочине, а сам в это время пошел в магазин. КамАЗ покатился, поскольку водитель забыл его поставить на ручной тормоз.

Напомним, в Киеве произошла двойная авария: между автомобилями зажало полицейского.

Читайте также:

Новости Киева: неуправляемый "Камаз" влетел в многоэтажку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку