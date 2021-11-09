У Києві некерований КамАЗ влетів у багатоповерхівку

У Києві некерований КамАЗ влетів у багатоповерхівку

Вантажівка покотилася, бо кермувальник забув її поставити на ручне гальмо.

Некерований КамАЗ вночі у Києві влетів у багатоповерхівку.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок" за 9 листопада.

Момент аварії зафільмували люди, що саме проїжджали повз.

На відео видно, як КамАЗ без водія з'їжджає з узбіччя назад. Дорогою зачіпає запарковані "Жигулі". Далі врізається в стіну багатоповерхівки. І тільки після цього зупиняється.

Попередньо, ніхто не постраждав.

У соцмережах пишуть, що водій залишив машину на узбіччі, а сам тим часом пішов до магазину. КамАЗ покотився, бо кермувальник забув його поставити на ручне гальмо.

Нагадаємо, у Києві сталася подвійна аварія: між автівками затисло поліцейського.

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