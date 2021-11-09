На Закарпатті для їжаків облаштували пішохідний перехід

На Закарпатті для їжаків облаштували пішохідний перехід

За останніми даними, на курорті "Воєводіно" останнім часом тварин побільшало.

У Закарпатській області їжаків визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Заради них в одному із курортних містечок облаштували пішохідний перехід.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

У Закарпатській області адміністрація курорту "Воєводино" ухвалила безпекове рішення для того, щоб врегулювати рух на дорогах між автомобілями та їжаками. Цьогоріч популяція тварин значно збільшилася, тож вони стали частіше потрапляти під колеса автівок.

Для безпеки їжаків вирішили облаштувати пішохідний перехід.

Нагадаємо, що у Київській області місцеві жителі і рятувальники допомогли лелеці полагодити зруйноване гніздо.

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