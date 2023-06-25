В Запорожье ночью раздались взрывы

В ночь на 25 июня российские захватчики обстреляли Запорожье.

Об этом информирует " Общественное ".

Сообщается, что воздушная тревога в городе была объявлена в 1:17. Сообщение о взрывах появилось в 2:33.

Отбой тревоги был объявлен в 3:18.

Воздушные силы предупредили горожан, что враг может применить баллистическое вооружение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

Позже стало известно, что в многоэтажке в Киеве в результате удара РФ погибли два человека.

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