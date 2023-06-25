У Запоріжжі вночі пролунали вибухи

У ніч проти 25 червня російські загарбники обстріляли Запоріжжя.

Про це інформує "Суспільне".

Повідомляється, що повітряна тривога у місті була оголошена о 1:17. Повідомлення про вибухи з'явилось о 2:33.

Відбій тривоги був оголошений о 3:18.

Повітряна сили попередили містян, що ворог може застосувати балістичне озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Пізніше стало відомо, що у багатоповерхівці в Києві внаслідок удару РФ загинуло двоє осіб.

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