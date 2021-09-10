В Житомире автомобиль на парковке сбил 3-летнюю девочку

В Житомире автомобиль на парковке сбил 3-летнюю девочку

Ребенок получил травмы и его доставили в медучреждение.

В Житомире 3-летний ребенок попал под колеса авто, которое сдавало назад на автостоянке. Ребенка с травмами госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

ДТП произошло вчера, 9 сентября, в Житомире на автостоянке торгово-развлекательного комплекса. 19-летний водитель автомобиля Opel сдавал назад при выезде с парковки, и наехал на 3-летнего ребенка, который находился позади автомобиля.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в местную детскую больницу.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители раз обратились к водителям с просьбой быть крайне внимательными на дороге, а к родителям детей, чтобы те не оставляли без присмотра малолетних детей, особенно в публичных местах, в торговых заведениях, на улицах вблизи проезжей части или парковки автомобилей.

Напомним, что на Ровенщине пьяный экс-прокурор насмерть сбил многодетную мать, которая ехала на скутере, а потом еще и пытался скрыться.

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