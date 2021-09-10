У Житомирі автомобіль на парковці збив 3-річну дівчинку

У Житомирі автомобіль на парковці збив 3-річну дівчинку

Дитина отримала травми і її доправили до медзакладу.

У Житомирі 3-річна дитина потрапила під колеса авто, яке здавало назад на автостоянці. Дитину з травмами ушпиталили до медзакладу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

ДТП сталася учора, 9 вересня у Житомирі на автостоянці торговельно-розважального комплексу. 19-річний водій автомобіля Opel здавав назад при виїзді з парковки,наїхав на 3-річну дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до місцевої дитячої лікарні.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре звернулися до водіїв з проханням бути вкрай уважними на дорозі, а до батьків дітей, щоб ті не залишали без нагляду малолітніх дітей, особливо у публічних місцях, у торговельних закладах, на вулицях поблизу проїзної частини або парковки автомобілів.

Нагадаємо, що на Рівненщині п'яний експрокурор на смерть збив багатодітну матір, яка їхала на скутері, а потім ще й намагався втекти.

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