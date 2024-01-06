В Житомире будут судить преподавательницу лицея: восхищалась режимом Путина

Преподаватель одного из лицеев Житомира будет судить за оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Путинская поклонница публично увлекалась уровнем жизни в РФ и режимом диктатора-президента Владимира Путина.

Об этом "Общественному" рассказала представитель СБУ Житомирщины Ирина Мартынюк.

Подозреваемая преподавательница озвучивала пророссийскую позицию своим коллегам. Она также увлекалась "высокодуховной мерой" в России. В то же время она осуждала события Революции достоинства, а ее участников называла "людьми более низкого социального статуса". Также путинистка пропагандировала нарративы пророссийского блоггера Шария и других кремлевских пропагандистов.

"В ответ на замечания своих коллег о том, что нужно защищать Украину, потому что иначе вся страна превратится в Бучу, преподавательница публично заявила, что вся информация о зверствах российских солдат на Киевщине "не соответствует действительности", — сказала Ирина Мартынюк.

Инициированная в рамках досудебного расследования лингвистическая экспертиза подтвердила, что это действительно слова преподавательницы.

Следователи СБУ сообщили преподавательнице о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Житомирской области судили бывшего военного, который передавал информацию об ВСУ российским террористам. С 22 сентября 2022 года по 21 февраля 2023-го он через социальные сети передавал информацию российским террористам.

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