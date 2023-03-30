В Житомире и области сегодня могут прогреметь взрывы

Сегодня, 30 марта, жители Житомира и области могут слышать звуки взрывов.

В Житомире и области сегодня, 30 марта, будут проходить плановые работы специальных служб.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня в течение дня вы можете слышать взрывы. Не следует волноваться – продолжаются плановые работы наших специальных служб. Просим всех сохранять спокойствие и верить в ВСУ!" – написал он.

Напомним, в Житомире Служба безопасности Украины задержали агента ЧВК "Вагнера". Сторонник врага сообщал россиянам о местоположении стратегических объектов, ВСУ и военной техники.

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