В Житомире мужчина зарезал военного: детали трагедии

В Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.

Обо всех подробностях сообщает Житомирская областная прокуратура.

"К мужчине в гости пришел приятель-военнослужащий, приехавший в отпуск. Также присутствовали еще и сожительницы обоих мужчин. В течение длительного застолья с употреблением алкогольных напитков гость и хозяин несколько раз выходили во двор для разговоров. Во время одного из таких разговоров потерпевший cказал, чтобы обвиняемый не оскорблял свою сожительницу. Однако хозяин отреагировал неадекватно: пошел в дом, взял нож и внезапно ударил военнослужащего в шею", — сообщили в ведомстве.

От ранения в сонную артерию, повлекшую большую кровопотерю, парень скончался на месте.

В суде свою вину злоумышленник признал частично, объяснив, что не желал смерти приятелю. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в одной из больниц Киева загадочно умер 31-летний военный, находившийся там на лечении. Полиция проводит расследование, открыто два уголовных производства. Одно из них – умышленное убийство.

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