У Житомирі чоловік зарізав військового: деталі трагедії

У Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

Про всі подробиці повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"До чоловіка у гості прийшов приятель-військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Також були присутні ще й співмешканки обох чоловіків. Упродовж тривалого застілля зі вживанням алкогольних напоїв гість та господар декілька разів виходили у двір для розмов.

Під час однієї з таких розмов потерпілий зауважив, щоб обвинувачений не ображав свою співмешканку. Однак господар відреагував неадекватно: пішов до хати, взяв ніж та раптово вдарив військовослужбовця у шию", - повідомили у відомстві.

Від поранення у сонну артерію, що спричинило велику крововтрату, хлопець помер на місці.

На суді свою провину зловмисник визнав частково, пояснивши, що не бажав смерті приятелю. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одній із лікарень Києва загадково помер 31-річний військовий, який перебував там на лікуванні. Наразі поліція проводить розслідування, відкрито два кримінальних провадження. Одне з них - умисне вбивство.

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