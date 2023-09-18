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В Житомире "заминировали" все лицеи

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
321
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1 мин
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В Житомире "заминировали" все лицеи

Патрульная машина / Фото: pixabay.com

В Житомире проверяют информацию о заминировании всех лицеев.

В Житомире поступило сообщение о "заминировании" всех лицеев города.

Об этом сообщил Департамент образования Житомирского городского совета.

"Снова поступила информация о заминировании всех лицеев Житомира. Все заведения действуют по плану реагирования в такой ситуации", — говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают соответствующие службы.

Напомним, 4 сентября в полицию поступило сообщение, что в Киеве "заминировали" все школы.

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