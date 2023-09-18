Зеленский ответил, отдаст ли Украина РФ земли в "обмен на мир"

Президент подчеркнул, что в случае "мира" на обмен территорий он предаст семью всех героев Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мир" в обмен территории был бы предательством памяти погибших, защищая Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Об этом глава государства сказал в эфире американского канала CBS.

"Нет. Это наша территория", – ответил Зеленский.

Ведущий уточнил: "Вам нужна вся [территория]? Включая Крым"?

На что Зеленский ответил, что неделю назад награждал очередные 24 семьи погибших военнослужащих: "И я награждал Героев Украины. А гибнут не только Герои Украины. Разные. Все герои для меня. Что я должен им сказать? Что все они погибли, чтобы мы теперь сказали: "Да ладно, забирайте". Все, что я могу им дать – это победа".

Президент подчеркнул, что в случае "мира" на обмен территорий он предаст семью всех героев Украины.

"Я просто их предаю", – ответил Зеленский.

"Мир в обмен на территории"

В альянсе заявили, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть своей территории.

В НАТО слова чиновника альянса Стиана Енссена об отказе Украины от части своих территорий в обмен на вступление в Альянс назвали ошибкой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственным условием, при котором могут проходить переговоры о мире, является Формула мира.

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