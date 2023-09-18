Переодевался в форму: в Днепре задержали следившего за ВСУ агента ФСБ

Служба безопасности Украины провела сложную операцию по контрразведке, которая завершилась задержанием подозреваемого в Днепре "на горячем". Фигурант собирал разведывательную информацию о перемещении участвовавших в контрнаступлении на восточном фронте подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности задержанный перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. Уделял особое внимание маршрутам движения железнодорожных поездов, перевозящих современную военную технику, оружие и боеприпасы для Сил обороны. Также он пытался выявить в районе украинского ПВО.Для сбора разведывательной информации фигурант регулярно перемещался по территории города и фотографировал украинские объекты. Полученные данные задержанный передавал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов", — говорится в сообщении ведомства.

За каждое выполненное задание фигурант получал денежное вознаграждение от российских спецслужб. Для засекречивания источников финансирования он принимал средства на свою банковскую карту из-за использования криптовалютных операций.

По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Великой Новоселки.

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