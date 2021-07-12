Вакцина от Pfizer стала доступна для всех желающих в центрах массовой вакцинации

Вакцина от Pfizer стала доступна для всех желающих в центрах массовой вакцинации

Препарат доступен всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Вакцину против COVID-19 Comirnaty американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации. Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech до конца июля, поэтому Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.

В более 200 центрах массовой вакцинации, которые открылись во всех областях Украины, прививают всех желающих. Приоритет в них предоставляется пожилым людям, группам риска, в соответствии с Дорожной картой и людям с сопутствующими заболеваниями. Те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.

В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).

Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно посмотреть в документе на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

По состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей.

Что известно о вакцине компании Pfizer, какая ее эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции — читайте в материале ТСН.ua по ссылке.

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