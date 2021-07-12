Чемпионский троллинг: герой сборной Италии насмешил поступком на пресс-конференции (видео)

Леонардо Бонуччи был признан лучшим игроком финала Евро-2020.

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи смешно начал пресс-конференцию после финала Евро-2020, в котором его команда на "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти обыграла Англию. В этом поединке Бонуччи сравнял счет (1:1) и реализовал послематчевый 11-метровый.

34-летний футболист пришел пообщаться с прессой с медалью победителя Чемпионата Европы и призом лучшего игрока финала. Он развалился на стуле и сначала сделал глоток пива Heineken, а потом выпил немного газировки Coca-Cola.

"Я это заслужил", - прокомментировал свои действия Бонуччи.

Winning #EURO2020 is thirsty work



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

Таким образом Лео потроллил футболистов, которые ранее устроили антирекламу спонсорам турнира - Coca-Cola и Heineken.

Напомним, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед стартовым матчем Евро-2020 с Венгрией демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

А полузащитник сборной Франции Поль Погба перед тем, как начать общаться с журналистами, взял на столе бутылку пива Heineken и переставил ее на пол.

Прервать оригинальный флешмоб решил украинец Андрей Ярмоленко. Он вспомнил действия Роналду и Поля Погба, а затем обратился к спонсорам турнира Coca-Cola и Heineken.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал Ярмоленко, подсунув к себе напитки и рассмеявшись.

Ранее ТСН Проспорт писал, как Италия праздновала триумф на Евро-2020.

Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

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