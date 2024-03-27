Во Львове и Тернополе завершают отопительный сезон: названо даты

Во Львове и Тернополе решили завершать отопительный сезон. Причиной этого местные власти называют повышением температуры воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службах Львовского городского совета и Тернопольского горсовета.

Во Львове планируют приостановить отопительный сезон уже завтра, с 28 марта. Впрочем, школы, садики и больницы могут продолжить получать тепло. В случае похолодания отопление будет восстановлено по всему городу.

Во львовской мэрии подчеркивают, что завершение отопительного сезона происходит, если в течение трех суток среднесуточная температура более +8 градусов.

Тем временем Тернополь уже в пятницу, 29 марта, завершит отопительный сезон. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета.

Также жителям Тернопольской городской территориальной громады, проживающим в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовали завершить отопительный сезон с 29 марта.

Как сообщалось, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе досрочно завершат отопительный сезон из-за ударов РФ по энергосистеме. В ходе атаки 22 марта враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался Харьков.

Тем временем в Киеве завершится отопительный сезон 28 марта. Поскольку централизованная система теплоснабжения столицы является самой большой в Украине, для перехода в летний режим необходимо несколько дней.

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