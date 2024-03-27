Секреты стройных черт: топ-5 причесок, которые сделают лицо похуже

Многие женщины мечтают выглядеть привлекательно и стройно, но не всегда есть время и возможность для кардинальных перемен.

Однако есть один секрет, который поможет визуально скорректировать овал лица и сделать его более стройным – это правильно подобранная прическа.

Смотрите топ-5 причесок, которые визуально вытягивают лицо и делают его худым.

Высокий хвост

Топ-5 причесок, которые сделают лицо более стройным / Фото: Credits

Эта простая и элегантная прическа – настоящий спаситель для круглого лица. Высокий хвост зрительно вытягивает овал, открывает шею и делает черты лица более четкими. Для дополнительного эффекта можно слегка начесать волосы на макушке и оставить несколько свободных прядей вокруг лица. Такая прическа подойдет и для обыденного образа, и для праздничных мероприятий.

Асимметричное каре

Прическа асимметричное каре / Фото: pixabay.com

Стрижка каре с асимметрией – идеальный вариант для тех, кто хочет визуально вытянуть лицо и сделать его более скульптурным. Более длинные пряди с одной стороны создают эффект удлинения овала, а косой срез добавляет динамики и остроты чертам. Для усиления эффекта можно сделать объемную укладку с легкими волнами или выбрать гладкую укладку с четким пробором.

Каскад

Стрижка каскад

Многослойная стрижка на длинных волосах – это не только тренд сезона, но и действенный способ визуально вытянуть лицо. Длинные пряди обрамляют овал, а градуированные слои придают объем и текстуру прическе. Особенно эффектно смотрятся слои с удлиненными прядями спереди, которые мягко обрамляют лицо и акцентируют внимание на скулах.

Объемные локоны

Объемные локоны/Фото: Instagram @rodolffocarvalho

Мягкие, объемные локоны – это не только романтическая и женственная прическа, но и хитрость, помогающая визуально вытянуть лицо. Секрет в том, что локоны нужно начинать не от корней, а от уровня висков или даже ниже. Это создаст дополнительный объем в верхней части прически и отвлечет внимание от полноты щек. Для более естественного эффекта можно разрыхлить локоны пальцами и зафиксировать лаком.

Гладкий конский хвост

Прическа гладкий высокий хвост

Собранные в хвост волосы – это классика, которая никогда не выходит из моды. Но если вы хотите визуально вытянуть лицо, сделайте хвост гладким и высоким. Для этого нужно тщательно зачесать волосы назад, используя гель или воск для укладки. Хвост можно зафиксировать на затылке или чуть выше – чем выше хвост, тем более вытянутым покажется лицо. Для романтического образа можно оставить несколько свободных прядей у висков.

Как выбрать прическу, чтобы сделать лицо худее

Для круглого лица лучше избегать прямой челки, которая визуально сокращает овал. Предпочитайте косую, рваную или асимметричную челку.

Если у вас короткие волосы, попробуйте стрижку пикси с длинными прядями спереди и короткими на затылке. Это визуально вытянет лицо и придаст образу динамичности.

Не бойтесь экспериментировать с проборами: боковой пробор сделает лицо асимметричным, но визуально более стройным.

Выбирайте аксессуары вытянутой формы, например длинные серьги. Они также зрительно удлинят овал лица.

Не бойтесь экспериментировать, комбинировать разные техники и создавать собственные уникальные образы. Главный секрет привлекательности – это уверенность в себе и внутренняя гармония, а прическа – это лишь способ подчеркнуть вашу природную красоту.

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