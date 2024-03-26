10 лучших женских стрижек на волосы средней длины (фото)

Простота ухода в сочетании с разнообразием возможных стилей делает стрижку средней длины очень привлекательным вариантом для тех, кто хочет оставаться в тренде, не жертвуя временем и комфортом.

Предлагаем вам адаптацию материала Southern Living, чтобы подобрать свой вариант стильной стрижки для волос средней длины.

Blunt Ends (тупые концы)

Blunt Ends (тупые концы). Фото: Instagram @natalieannehair

Эта стрижка отличается простотой, тупыми концами и минимальным количеством слоев. Вы можете сделать несколько слоев для обрамления лица, но все равно сохраняйте длину, чтобы облегчить укладку и сделать густее кончики.

Flippy Layers (перевернутые слои)

Flippy Layers (перевернутые слои). Фото: Instagram @chrisjones_hair

Эта волнистая прическа идеально подходит для женщин, любящих укладывать шевелюру и не боящихся лака для волос. Слои начинаются примерно с середины длины, и эта прическа одинаково хорошо смотрится как с А-образной длиной, так и без нее.

Челка

Челка. Фото: Instagram: @bobbyeliot

Простая, но стильная стрижка до плеч с челкой. Эта прическа почти не имеет слоев, позволяя челке сиять. Если вы хотите сменить прическу на весну, челка может стать вашим решением.

Перевернутый боб

Перевернутый боб. Фото: Instagram @styled_by_carolynn

В этой прическе волосы на затылке укладывают немного короче, чтобы создать угол. Перевернутая стрижка позволяет увеличить объем больше равномерной стрижки по всей длине.

Airy Layers (воздушные слои)

Airy Layers (воздушные слои). Фото: Instagram: @hairby_chrissy

С этой многослойной стрижкой длиной до плеч ветер будет перебирать ваши локоны. Многослойность поможет добавить движения вашему повседневному образу, одновременно оживляя естественно плоские волосы.

Челка с пробором

Челка с пробором. Фото: Instagram @mizzchoi

В этой стрижке используется челка и слои, чтобы придать дополнительной текстуре этой прическе, которая опускается чуть ниже плеч. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете поднять челку до уровня скул или оставить его длиннее, чтобы он достигал подбородка.

Боковая челка

Боковая челка. Фото: Instagram @novohair_

Боковая челка элегантно спадает через лоб и подходит для круглых лиц. Эта челка работает на уровне глаз, скул и линии подбородка.

Growing Out Bob

Growing Out Bob. Фото: Instagram @ninezeroone

Эта прическа длиннее традиционного боба, но короче любимого каре. Переходная длина свободна от избыточного слоя.

Шег (Шегги)

Шегги. Фото: Instagram @anti.dote_studio

Особенность женской стрижки шегги в том, что волосы стригутся каскадом, хаотично, без выраженной симметрии, вследствие чего получается эффект "лохматости", "растрепанности". Именно эта преднамеренная халатность – главная ее фишка. Шегги вариативна и может быть: на разную длину волос, с челкой или без, асимметричной и ровной.

A-Line Bob

A-Line Bob. Фото: Instagram @headrushdesigns

Фишкой этой женской стрижки является то, что, с одной стороны, это классика — переход от более коротких волос к более длинному спереди, а с другой — это свежий, современный взгляд на стрижку, которая не давит на вас рамками.

Раньше мы писали о стрижке, которая подойдет для тонких, густых и вьющихся волос.

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