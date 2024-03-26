10 лучших женских стрижек на волосы средней длины (фото)

Эту универсальную длину легко полюбить.
Простота ухода в сочетании с разнообразием возможных стилей делает стрижку средней длины очень привлекательным вариантом для тех, кто хочет оставаться в тренде, не жертвуя временем и комфортом.
Предлагаем вам адаптацию материала Southern Living, чтобы подобрать свой вариант стильной стрижки для волос средней длины.
Blunt Ends (тупые концы)
Эта стрижка отличается простотой, тупыми концами и минимальным количеством слоев. Вы можете сделать несколько слоев для обрамления лица, но все равно сохраняйте длину, чтобы облегчить укладку и сделать густее кончики.
Flippy Layers (перевернутые слои)
Эта волнистая прическа идеально подходит для женщин, любящих укладывать шевелюру и не боящихся лака для волос. Слои начинаются примерно с середины длины, и эта прическа одинаково хорошо смотрится как с А-образной длиной, так и без нее.
Челка
Простая, но стильная стрижка до плеч с челкой. Эта прическа почти не имеет слоев, позволяя челке сиять. Если вы хотите сменить прическу на весну, челка может стать вашим решением.
Перевернутый боб
В этой прическе волосы на затылке укладывают немного короче, чтобы создать угол. Перевернутая стрижка позволяет увеличить объем больше равномерной стрижки по всей длине.
Airy Layers (воздушные слои)
С этой многослойной стрижкой длиной до плеч ветер будет перебирать ваши локоны. Многослойность поможет добавить движения вашему повседневному образу, одновременно оживляя естественно плоские волосы.
Челка с пробором
В этой стрижке используется челка и слои, чтобы придать дополнительной текстуре этой прическе, которая опускается чуть ниже плеч. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете поднять челку до уровня скул или оставить его длиннее, чтобы он достигал подбородка.
Боковая челка
Боковая челка элегантно спадает через лоб и подходит для круглых лиц. Эта челка работает на уровне глаз, скул и линии подбородка.
Growing Out Bob
Эта прическа длиннее традиционного боба, но короче любимого каре. Переходная длина свободна от избыточного слоя.
Шег (Шегги)
Особенность женской стрижки шегги в том, что волосы стригутся каскадом, хаотично, без выраженной симметрии, вследствие чего получается эффект "лохматости", "растрепанности". Именно эта преднамеренная халатность – главная ее фишка. Шегги вариативна и может быть: на разную длину волос, с челкой или без, асимметричной и ровной.
A-Line Bob
Фишкой этой женской стрижки является то, что, с одной стороны, это классика — переход от более коротких волос к более длинному спереди, а с другой — это свежий, современный взгляд на стрижку, которая не давит на вас рамками.
Раньше мы писали о стрижке, которая подойдет для тонких, густых и вьющихся волос.
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