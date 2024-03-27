Секрети струнких рис: топ-5 зачісок, які зроблять лице худішим

Багато жінок мріють виглядати привабливо та струнко, але не завжди є час та можливість для кардинальних змін.

Однак є один секрет, який допоможе візуально скорегувати овал обличчя та зробити його стрункішим - це правильно підібрана зачіска.

Дивіться топ-5 зачісок, які візуально витягують обличчя та роблять його більш худим.

Високий хвіст

Топ-5 зачісок, які зроблять лице стрункішим / Фото: Credits

Ця проста та елегантна зачіска - справжній рятівник для круглого обличчя. Високий хвіст візуально витягує овал, відкриває шию та робить риси обличчя більш чіткими. Для додаткового ефекту можна злегка начесати волосся на маківці та залишити кілька вільних пасм навколо обличчя. Така зачіска підійде і для повсякденного образу, і для святкових заходів.

Асиметричне каре

Зачіска асиметричне каре / Фото: pixabay.com

Стрижка каре з асиметрією - ідеальний варіант для тих, хто хоче візуально витягнути обличчя та зробити його більш скульптурним. Довші пасма з одного боку створюють ефект подовження овалу, а косий зріз додає динаміки та гостроти рисам. Для підсилення ефекту можна зробити об'ємне укладання з легкими хвилями або вибрати гладке укладання з чітким проділом.

Каскад

Стрижка каскад

Багатошарова стрижка на довгому волоссі - це не лише тренд сезону, але й дієвий спосіб візуально витягнути обличчя. Довгі пасма обрамляють овал, а градуйовані шари додають об'єму та текстури зачісці. Особливо ефектно виглядають шари з подовженими пасмами спереду, які м'яко обрамляють обличчя та акцентують увагу на вилицях.

Об'ємні локони

Об'ємні локони / Фото: Instagram @rodolffocarvalho

М'які, об'ємні локони - це не лише романтична та жіночна зачіска, але й хитрість, яка допомагає візуально витягнути обличчя. Секрет у тому, що локони потрібно розпочинати не від коренів, а від рівня скронь або навіть нижче. Це створить додатковий об'єм у верхній частині зачіски та відволіче увагу від повноти щік. Для більш природного ефекту можна розпушити локони пальцями та зафіксувати лаком.

Гладкий кінський хвіст

Зачіска гладкий високий хвіст

Зібране у хвіст волосся - це класика, яка ніколи не виходить з моди. Але якщо ви хочете візуально витягнути обличчя, зробіть хвіст гладким та високим. Для цього потрібно ретельно зачесати волосся назад, використовуючи гель або віск для укладання. Хвіст можна зафіксувати на потилиці або трохи вище - чим вище хвіст, тим більш витягнутим здаватиметься обличчя. Для романтичного образу можна залишити кілька вільних пасм біля скронь.

Як обрати зачіску, щоб зробити обличчя худішим

Для круглого обличчя краще уникати прямого чубчика, який візуально скорочує овал. Надавайте перевагу косому, рваному або асиметричному чубчику.

Якщо ви маєте коротке волосся, спробуйте стрижку піксі з довшими пасмами спереду та коротшими на потилиці. Це візуально витягне обличчя та додасть образу динамічності.

Не бійтеся експериментувати з проділами: бічний проділ зробить обличчя асиметричним, але візуально стрункішим.

Вибирайте аксесуари витягнутої форми, наприклад, довгі сережки. Вони також візуально подовжать овал обличчя.

Не бійтеся експериментувати, комбінувати різні техніки та створювати власні унікальні образи. Головний секрет привабливості - це впевненість у собі та внутрішня гармонія, а зачіска - це лише спосіб підкреслити вашу природну красу.

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