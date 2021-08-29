Во Львове из больницы после трепанации черепа сбежала пациентка

Женщину целый день разыскивала дочь.
Из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала пациентка, которой провели сложную операцию — трепанацию черепа. Львовский ТОРовец Константин Сухарев увидел женщину на улице и сообщил на "102".
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Мужчина увидел на улице женщину в футболке с забинтованной головой.
Он подошел к ней, но женщина была растерянной.
Позвонив на линию "102", Константин выяснил, что ее с самого утра ищет дочь. Ее мать находилась в больнице скорой помощи и перенесла серьезную операцию — трепанацию черепа.
Пока ждали родных женщины, неравнодушные граждане принесли ей одежду. Дочь забрала мать назад в медицинское учреждение.
Напомним, в Николаевской области полиция нашла и задержала 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из психиатрической больницы.