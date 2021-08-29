Во Львове из больницы после трепанации черепа сбежала пациентка

Во Львове из больницы после трепанации черепа сбежала пациентка

Женщину целый день разыскивала дочь.

Из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала пациентка, которой провели сложную операцию — трепанацию черепа. Львовский ТОРовец Константин Сухарев увидел женщину на улице и сообщил на "102".

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Мужчина увидел на улице женщину в футболке с забинтованной головой.

Он подошел к ней, но женщина была растерянной.

Позвонив на линию "102", Константин выяснил, что ее с самого утра ищет дочь. Ее мать находилась в больнице скорой помощи и перенесла серьезную операцию — трепанацию черепа.

Пока ждали родных женщины, неравнодушные граждане принесли ей одежду. Дочь забрала мать назад в медицинское учреждение.

Напомним, в Николаевской области полиция нашла и задержала 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из психиатрической больницы.

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