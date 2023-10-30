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Во временно оккупированном Крыму под утро снова раздались взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Во временно оккупированном Крыму под утро снова раздались взрывы

В Крыму тревожно началось утро

Утром 30 октября 2023 года в 6:25 в Сакском районе были слышны взрывы.

Они прозвучали вблизи с. Условно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" в социальных сетях.

Были слышны 2 глухих взрыва, первый, был не очень синий, а второй был похож на звук прилета, сообщают очевидцы.

Информация требует подтверждения.

Правда, в этом районе временно оккупированного Крыма есть склады боеприпасов.

Также в Севастопольской бухте было два громких залпа, сообщают очевидцы.

Рейд через бухту перекрыт. Утверждают, что стреляли с корабля.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. 

Добавим, что ранее в Севастополе ранее прогремели взрывы: оккупанты якобы "отражали атаку украинских дронов".

Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.

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Дата публикации
Просмотры
805
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