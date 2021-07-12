Волна унесла в море: в Испании во время отдыха погибла украинка

Женщина была родом из г. Бережаны Тернопольской области.

В Испании во время отдыха внезапно погибла 47-летняя украинка Ирина. Ее и 6-летнего сына во время отдыха на море накрыла волна.

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Об этом сообщает "Высокий замок".

По данным издания, 47-летняя Ирина 20 лет жила и работала в Испании Там она вышла замуж за местного и родила двоих детей. В день трагедии семья отдыхала на море.

Украинка и ее 6-летний сын пошли плавать, когда внезапно их накрыла волна. Мужчина успел спасти только сына, женщину же волна отнесла в море.

Покойная была родом из города Бережаны Тернопольской области. Известно, что в Испании она изучила испанский и английский языки, работала в туристическом агентстве. Соседи женщины рассказывают, что она была очень умной и образованной.

Похоронили 47-летнюю украинку в ее родном городе на Тернопольщине.

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