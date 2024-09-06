Враг атаковал Павлоград: детали о последствиях от Лысака

Не обошлось без разрушений.

Россияне с утра 6 сентября атаковали Павлоград. По предварительным данным, 5 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", – отметил он.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 30 человек. Трое из них – дети: 9-летняя девочка и два мальчика 11 и 14 лет.

"Среди раненых двое в тяжелом состоянии", – констатировал Лысак.

Напомним, утром 1 сентября Никопольщина Днепропетровской области снова оказалась под огнем российских военных. В результате обстрелов были повреждены гражданская инфраструктура, газопровод и ЛЭП.

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