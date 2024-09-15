Враг атаковал Украину с севера: куда двигаются беспилотники

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Новая группа ударных БПЛА из Белгородской области залетела на территорию Украины через Харьковщину курсом на юг.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
- Еще новая группа ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
- БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.
"Группа ударных вражеских БПЛА из Херсощины на Николаевщину, курс северо-западный. Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и двигаются в северо-восточном направлении", — читаем в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.
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