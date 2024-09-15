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Враг атаковал Украину с севера: куда двигаются беспилотники

Враг атаковал Украину с севера: куда двигаются беспилотники

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Новая группа ударных БПЛА из Белгородской области залетела на территорию Украины через Харьковщину курсом на юг.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

  • Еще новая группа ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
  • БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

"Группа ударных вражеских БПЛА из Херсощины на Николаевщину, курс северо-западный. Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и двигаются в северо-восточном направлении", — читаем в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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